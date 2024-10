Le spécialiste en gynécologie-obstétrique et membre de l’Association tunisienne de gynécologie-obstétrique, Béchir Zouaoui, a appelé les femmes âgées de 25 ans et plus à effectuer régulièrement un examen clinique des seins pour prévenir le cancer du sein.

Dans une déclaration à l’agence TAP, à l’occasion du mois « Octobre rose », le spécialiste a indiqué que le risque de cancer du sein a augmenté ces dernières années pour toucher également des femmes âgées de 25 ans et plus, en raison de l’augmentation des facteurs de risque comme le tabagisme, la consommation d’aliments transformés, et divers facteurs environnementaux.

Dans ce contexte, il a souligné l’importance de l’autopalpation des seins pour détecter le cancer à un stade précoce.

Le spécialiste a également appelé les femmes de plus de 40 ans à effectuer des mammographies préventives tous les deux ans, et chaque année pour celles ayant des antécédents familiaux.