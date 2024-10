“Selon une étude scientifique, environ 25 % des personnes âgées en Tunisie présentent des signes de dépression ou des troubles d’humeur”, a fait savoir Afef Hammami, gériatre.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la spécialiste a précisé que ces signes doivent persister pendant au moins un mois et s’accompagner de troubles agressifs ou d’excitation pour établir un diagnostic.

“Les causes de ces troubles sont liées au vieillissement, qui peut provoquer une détérioration de l’humeur ainsi que des maladies neurologiques comme l’Alzheimer outre les facteurs psychologiques et sociaux comme le sentiment d’isolement, la perte d’indépendance et les maladies chroniques telles que le diabète et l’hypertension”, a fait savoir la spécialiste.

Dans ce contexte, elle a souligné l’importance d’un traitement complet incluant des médicaments contre l’anxiété et la dépression, ainsi que des thérapies non médicamenteuses comme le soutien social et la surveillance psychologique, tout en évitant autant que possible l’isolement.