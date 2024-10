L’Association Tunisienne de Chirurgie (ATC), organise son 45ème Congrès National de Chirurgie, qui se déroulera les 17, 18 et 19 octobre 2024 à Tunis.

Ce Congrès National de Chirurgie constitue une opportunité unique pour la communauté chirurgicale de se rencontrer, d’échanger sur les enjeux actuels de la chirurgie, et de contribuer à l’amélioration continue des soins chirurgicaux en Tunisie. Cet événement rassemble des spécialistes de renom, tant tunisiens qu’internationaux. Avec des conférences et des ateliers de haut niveau, le congrès s’affirme comme une plateforme incontournable pour l’échange de connaissances et de pratiques innovantes.

Cette année, le congrès s’articule autour du thème « La chirurgie du futur à l’ère de l’IA », explorant ainsi la manière dont l’intelligence artificielle transforme les pratiques chirurgicales, améliore les diagnostics et optimise les résultats des patients. Les discussions porteront sur les technologies émergentes, les défis éthiques, et les opportunités offertes par l’IA, permettant aux professionnels de se projeter dans l’avenir de leur discipline.

La cérémonie d’ouverture, est marquée par la présence de tous les anciens présidents de l’Association Tunisienne de Chirurgie, depuis sa création en 1973 en hommage à ces figures emblématiques qui ont contribué à façonner la chirurgie en Tunisie, renforçant ainsi le lien entre les générations et célébrant les réalisations de cette communauté.

Pendant trois jours, les participants bénéficient d’un programme riche et varié, comprenant des sessions scientifiques, des masterclass, ainsi que des ateliers pratiques destinés à favoriser le partage d’expertise et le renforcement des compétences des professionnels du secteur.