Le projet de Loi de Finances 2025 a reconduit la mesure visant à soutenir la construction des collecteurs d’eau de pluie, et ce pour une année supplémentaire (du 1er janvier au 31 décembre 2025). Des allocations supplémentaires de 2 millions de dinars seront mobilisées à cette fin, sur les ressources du Fonds national d’amélioration de l’habitat (FNAH).

Cette mesure visant à préserver les ressources hydrauliques a été instaurée par l’article 28 du Décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l’année 2023. Lequel article alloue une dotation de 2 millions de dinars sur les ressources du FNAH pour l’octroi de crédits sans intérêt ne dépassant pas 20 mille dinars pour chaque crédit pour le financement de la construction des collecteurs d’eau de pluie. Ces crédits sont remboursables sur une durée maximale de 7 années.

Rappelons que les conditions et les procédures du bénéfice de ces crédits sont fixées en vertu d’une convention entre le ministère des finances, le ministère de l’équipement et de l’habitat et la BH Bank. Cette convention stipule que le bénéficiaire doit être propriétaire d’un logement individuel et soumettre un dossier technique contenant une étude technique accompagnée d’une estimation financière pour la construction du collecteur d’eau.

Par ailleurs, le revenu mensuel du bénéficiaire ne doit pas dépasser dix fois le salaire minimum garanti. Le montant maximum des annuités à la charge du bénéficiaire ne doit pas dépasser 40% de ses revenus bruts, sachant que les revenus du conjoint peuvent être pris en compte s’il participe au contrat de crédit. Le prêt peut être versé en deux tranches (50 % par tranche) en fonction de l’avancement des travaux.