La Banque tunisienne de solidarité (BTS) a accordé des financements à 32 sociétés communautaires en partenariat avec le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle depuis le démarrage du programme de création des sociétés communautaires, selon le directeur général de la banque, Khelifa Sbouai.

Dans une déclaration à l’agence TAP en marge d’une cérémonie organisée hier mercredi au ministère de l’emploi pour le lancement d’un programme d’appui aux PME en difficulté, il a ajouté que de grandes facilités sont accordées au niveau des conditions et du plafond de financement de 300 mille dinars pour financer la création de ce type de sociétés en raison de leur rôle important dans le soutien de l’activité économique et la création d’emplois, a-t-il dit.

Le directeur général de la BTS a souligné les grandes initiatives menées pour créer ces entreprises et les accompagner dans l’élaboration des plans d’affaires et leur financement, soulignant que 15 entreprises sur 32 sont entrées en activité effective en peu de temps, ce qui reflète le dynamisme économique de ces initiatives dans les différentes régions.

Il a expliqué que les sociétés communautaires constituent un nouveau modèle de financement basé sur des facteurs sociaux et économiques participatifs qui s’appuient sur les besoins locaux, notant que ces entreprises offrent une vision d’un secteur économique local, social et populaire à côté des secteurs public et privé et de l’initiative individuelle.

Il a souligné que le lancement de ces sociétés en tant qu’expérience fera l’objet d’une évaluation, d’un suivi et d’un accompagnement par la Banque tunisienne de solidarité afin d’identifier les résultats de l’activité de ces institutions dans le but de développer le volume des financements alloués en coopération avec le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle.