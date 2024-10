Le chef du gouvernement Kamel Maddouri s’est entretenu, mercredi, à la Kasbah, avec le président du Conseil bancaire et financier (CBF), Néji Ghandri.

Lors de cette réunion, le chef du gouvernement a tenu à préciser que l’amélioration du climat des affaires est une responsabilité partagée qui commande de conjuguer les efforts de tous les acteurs économiques, dont notamment le secteur bancaire et financier, selon un communiqué.

Ces acteurs économiques, a-t-il soutenu, se doivent d’épauler les efforts de l’Etat visant à mettre en œuvre un modèle de développement « novateur et durable » basé sur l’inclusion économique, la promotion du partenariat et le soutien au secteur privé, notamment les petites et moyennes entreprises (PME) .

De son côté, le président du CBF a passé en revue les efforts déployés par le secteur bancaire et financier en vue de booster l’économie nationale, citant la mobilisation des financements et le soutien du rôle social de l’État.

Il a en outre exprimé la disposition du CBF à apporter son soutien au processus de développement économique du pays et à financer plusieurs activités et projets.

Association professionnelle non soumise à la loi sur les associations, le CBF est créé en vertu de l’article 186 de la loi n° 48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers.

Il a pour mission de réglementer la profession bancaire, de développer ses performances, de défendre les intérêts du secteur et d’offrir la formation bancaire aux professionnels des banques.

Initialement dénommée Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers », cette institution a changé de dénomination en mai 2022, à l’occasion de son 50e anniversaire, pour devenir le Conseil Bancaire et Financier (CBF).