De nouvelles fouilles archéologiques ont été menées du 1er au 15 octobre, au site archéologique “Castilia” situé, entre les villes de Tozeur et Degache, dans le gouvernorat de Tozeur.

Ces fouilles ont été menées par une équipe de l’Institut national du Patrimoine (INP) sous la direction de Mourad Chtioui, représentant de l’INP dans le gouvernorat de Tozeur.

Dans une déclaration au correspondant de TAP à Tozeur, Mourad Chtioui a annoncé que les fouilles ont couverts la zone adjacente à l’église romaine de ce site composée de bâtiments résidentiels entièrement construits avec du sable, ayant fait l’objet de fouilles précédentes inachevées.

Le représentant de l’INP a fait savoir que les premières fouilles sur ce site archéologique découvert en 2000 ont eu lieu à partir de 2017. Les fouilles successives avaient révélé l’existence d’une église chrétienne, datant de la fin 4ème jusqu’au 7ème siècle après JC, ainsi que les bâtiments résidentiels adjacents à l’église, a-t-il dit.

Il a indiqué que les fouilles se poursuivront dans les années à venir afin d’identifier les composantes de toute la zone résidentielle à proximité du site archéologique Castilia, situé à 6 km au nord de la ville de Tozeur et à 5 km au sud de la ville de Degache.

Ce site témoigne de la présence chrétienne dans cette zone du Sud tunisien, a encore dit l’archéologue.

En raison de son emplacement dans une zone intermédiaire entre deux villes romaines, le site est susceptible d’avoir été une zone rurale avec une église et un certain nombre de résidences, a-t-il expliqué.

Rappelons que les fouilles réalisées en 2018 avaient révélé que l’architecture de l’église dont la superficie s’étale sur 140 m2, avec une hauteur d’environ 3,50 et 3,70 mètres, se compose essentiellement d’une entrée principale, deux entrées secondaires, deux annexes et un monument circulaire.

En plus des colonnes, des objets en céramique, en poterie et des lampes à l’huile ont été trouvés à côté de l’église. Les fouilles avaient également révélé la présence d’autres murs à proximité de l’église s’étalant jusqu’à la plus proche oasis du site archéologique.