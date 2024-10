Le projet de loi de finances pour l’année 2025 propose la création d’une ligne de financement de 5 millions de dinars au profit des personnes handicapées, pour l’octroi de prêts sans intérêts d’un montant maximum de 10 mille dinars par prêt.

Ces crédits, selon le projet de loi de finances pour l’année prochaine, dont l’agence Tap s’est procuré une copie, sont accordés aux personnes handicapées qui ont la capacité d’exercer une profession, un métier ou une activité génératrice de revenus dans divers domaines (artisanat, petits métiers, agriculture et services…). Le prêt est remboursé sur une période maximale de 8 ans, dont deux ans de grâce, à partir du 1er janvier 31 décembre 2025.

La Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) est chargée de la gestion de cette ligne en vertu d’une convention conclue avec les Ministères des Finances et de l’Emploi, qui fixe les conditions et les modalités de la gestion de la ligne de financement, conformément à l’article 19 du projet de loi de finances 2025, relatif à la promotion de l’inclusion économique des personnes en situation de handicap.

Ce financement vise à encourager la création des PME de la part d’entrepreneurs handicapés qui ne disposent pas des moyens et des garanties nécessaires pour accéder aux sources de financement, afin de promouvoir leur inclusion financière et sociale, d’améliorer leurs conditions de vie et de faciliter leur inclusion dans le cycle économique.