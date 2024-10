« Le 13e recensement général de la population et de l’habitat sera le premier recensement numérique en Tunisie et le dernier à utiliser la méthode de collecte de données en face à face. Ce recensement balisera le terrain à des recensements à base de registres » a indiqué, mercredi, à Tunis, le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh.

Participant à la troisième réunion du Comité National du Recensement 2024, le ministre a souligné qu’il s’agit aussi du premier recensement à s’adosser à une base de données géographique qui permettra une meilleure couverture de toutes les zones de dénombrement, et favorisera, dans une seconde étape, l’élaboration d’analyses spatiales de manière à améliorer la qualité des statistiques nationales.

Abdelhafidh a, par ailleurs, indiqué que le recours aux nouvelles technologies et aux tablettes numériques pour la collecte de données, permettra de réduire les coûts et de renforcer la fiabilité et la qualité des statistiques. L’objectif étant la production d’une base de données nationale de référence, récente et fiable, qui permettra de concevoir les politiques publiques et les stratégies nationales futures.

Le ministre a précisé que le recensement débutera officiellement le 6 novembre prochain et prendra fin le 31 décembre 2024, appelant les citoyens à coopérer avec les équipes mobilisées sur terrain en fournissant des données précises et transparentes qui serviront de base pour bâtir un avenir meilleur pour tous les tunisiens.

De son côté, le directeur général de l’INS, Bouzid Nsiri a fait savoir que la nuit du 5 au 6 novembre 2024 a été désignée comme la nuit de référence du Recensement national de la population et de l’habitat 2024. Le Recensement général de la population et de l’habitat étant, en effet, un ensemble d’opérations ayant pour objet de collecter, d’exécuter, d’analyser et de publier des données statistiques relatives à une date donnée, soit une nuit de référence ou de recensement (la nuit précédent le premier jour de recensement).

Nsiri a rappelé que la première phase du recensement qui concerne le pré-comptage des logements, des locaux et des bâtiments, lancée en mai 2024 a pris fin début septembre 2024. Cette phase a également permis d’engager les préparatifs logistiques et techniques et de procéder à la formation des agents pour la phase de comptage effectif a-t-il ajouté, faisant savoir qu’environ 11 mille agents (entre agents de comptage et techniciens) et 9500 tablettes numériques ont été mobilisés pour faire réussir ce recensement qui constituera un tournant décisif dans l’avenir du système statistique national.

Nsiri a déclaré qu’une application numérique développée par l’équipe informatique de l’INS a été mise en place pour la collecte, la gestion et le traitement des données relatives au Recensement général de la population et de l’habitat 2024.

Et d’affirmer que tout a été étudié de manière à sécuriser la collecte et la gestion de ces données. “Le budget alloué au recensement 2024 s’élève à 89 millions de dinars répartis à raison de 51% pour couvrir les besoins en ressources humaines, 24% à l’investissement en infrastructures en matériel informatique et 25% au matériel roulant et carburant”.