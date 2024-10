Le Directeur général de l’Institut national de la statistique, Bouzid Nsaïri, a annoncé le 16 octobre 2024 que le recensement général de la population et de l’habitat en Tunisie débutera la nuit du 5 au 6 novembre 2024. Cette opération s’achèvera le 31 décembre 2024, tandis que les résultats préliminaires seront publiés le 31 mars 2025 et les résultats définitifs le 20 septembre 2025.

Nsaïri a précisé que le recensement inclura non seulement la population et les logements, mais aussi les conditions de vie des citoyens. Il a souligné l’importance de cette initiative pour l’élaboration des politiques de développement et des stratégies d’amélioration des conditions de vie en Tunisie. Il a donc encouragé les citoyens à collaborer avec les agents de recensement.

Le recensement a démarré en mai 2024 avec une phase préliminaire d’inventaire des bâtiments et des logements, achevée en septembre. Ce processus a été mené avec le soutien des différents ministères sous la supervision du Ministère de l’Économie et de la Planification. Durant cette période, des préparatifs logistiques, techniques et organisationnels ont été réalisés, notamment le recrutement et la formation d’agents à l’usage de tablettes numériques.

Nsaïri a expliqué que 11 000 agents seront mobilisés pour cette opération, répartis entre postes permanents et temporaires, et 9 500 tablettes numériques seront utilisées pour recueillir les données. Une formation intensive des agents a été organisée dans 354 centres à travers le pays.

Pour assurer le succès de cette démarche, une campagne de sensibilisation sera lancée pour encourager les citoyens à coopérer avec les agents de recensement. Selon Bouzid Nsaïri, ce recensement marquera un tournant important pour le système statistique national et pour le futur de la Tunisie.

De son côté, Abdelkader Talhawoui, directeur technique du recensement, a souligné que la phase préliminaire a permis de dénombrer 3,27 millions de ménages et environ 4,1 millions de bâtiments résidentiels ou mixtes en Tunisie. Ces chiffres sont en cours de vérification pour garantir la fiabilité des données recueillies.