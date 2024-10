Le projet de loi de finances 2025 propose la création d’une ligne de financement de 20 millions de dinars pour soutenir l’inclusion financière et économique des catégories vulnérables et à faible revenu et encourager la création de projets.

En vertu de ce projet de loi, les catégories vulnérables pourront bénéficier de prêts à des conditions avantageuses pour créer leurs projets dans tous les domaines économiques, selon l’exposé des motifs du projet de loi.

Cette ligne de financement sera prélevée sur les ressources du Fonds national de l’emploi et sera dédiée aux catégories concernées, en octroyant des prêts sans apport personnel et sans intérêt, ne dépassant pas 10 000 dinars par prêt, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2025. Les prêts seront remboursables sur une durée maximale de six ans, avec une année de grâce.

La gestion de cette ligne sera confiée à la Banque tunisienne de solidarité, en vertu d’une convention conclue à cet effet avec le ministère des Finances et le ministère de l’Emploi, qui définira les conditions et modalités de gestion.

Le ministère des Finances a révélé que cette mesure, adoptée l’année précédente, a rencontré un engouement croissant de la part des catégories ciblées, avec près de 140 000 demandes enregistrées sur la plateforme dédiée, à la date de clôture des inscriptions, le 12 mai 2024. À la date du 7 octobre 2024, 1 531 demandes de financement avaient été approuvées, pour un montant de 14,4 millions de dinars.