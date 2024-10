Le projet de Loi de Finances (PLF) pour l’exercice 2025 table sur un déficit budgétaire de l’ordre de 9,8 milliards de dinars, étant donné que les charges budgétaires s’élèveraient à 59,828 milliards de dinars, alors que les ressources budgétaires se limiteraient à 50,028 milliards de dinars.

D’après le document du Projet de Loi de Finances 2025, élaboré par le ministère des Finances, ces ressources seront mobilisées, essentiellement (à hauteur de 90%), grâce aux recettes fiscales (45,249 milliards de dinars).

Les recettes non fiscales (4,429 milliards de dinars) et les dons (0,35 milliards de dinars) ne représenteront respectivement que 8,8% et 0,7% de l’ensemble des ressources budgétaires.

Selon la même source, l’Etat prévoit de recourir, au cours de l’exercice 2025, à des emprunts internes, dont la valeur est estimée à 21,872 milliards de dinars, et à des crédits extérieurs s’élevant à 6,131 milliards de dinars.

Ces dettes serviront notamment au financement du déficit budgétaire (9,8 milliards de dinars), et au remboursement du principal de la dette intérieure (9,734 milliards de dinars) et extérieure (8,469 milliards de dinars).