La récolte des olives dans le gouvernorat de Monastir démarrera cette saison, le 21 octobre courant, avec une production estimée à 82 mille tonnes d’olives, soit l’équivalent de 16,4 mille tonnes d’huile.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le gouverneur de la région, Aïssa Moussa a souligné, en marge d’une séance de travail tenue lundi au siège du gouvernorat de Monastir et consacrée aux préparatifs pour le démarrage de la cueillette des olives, que la récolte est bonne cette année, avec une augmentation de 145 % par rapport à la saison dernière où la région a enregistré une production de 33 mille 500 tonnes d’olives, soit l’équivalent de 6 milles 700 tonnes d’huile.

Le gouverneur a mis l’accent sur la nécessité de consolider les efforts des différentes directions administratives concernés pour assurer le bon déroulement de la saison de cueillette, stockage et transformation des olives, ajoutant que les besoins de la région en main-d’œuvre pour la saison en cours, sont estimés à près de 9 mille 100 ouvriers.

Lors de cette réunion de travail, il a été décidé d’intervenir pour aménager les pistes agricoles afin de faciliter l’accès des agriculteurs aux oliveraies, et de s’assurer que les propriétaires d’huileries soient équipés des équipements nécessaires, et de créer des points de vente d’olives dans les régions.

La quantité de margine pour cette saison devrait atteindre 54 mille mètres cubes, selon les informations fournies par la cheffe du département de production végétale au commissariat régional au développement agricole de Monastir, Mounira Gharbi, précisant que la région compte cinq décharges des margines avec une capacité d’accueil de collecte de 89 mille m³.

La saison agricole 2023-2024 a vu l’application de la matière des margines sur une superficie de 303 hectares, soit 18 mille 900 oliviers au total, regroupant 48 agriculteurs à Jammel, Béni Hassen, Zéramdine, Moknine et Ksibet El-Médiouni.

De son côté, le président de l’union régionale de l’agriculture et de la pêche (URAP) à Monastir, Mohammed Dghima a appelé à repenser le modèle de production d’olives face aux changements climatiques et à se tourner vers les oliviers irrigués, surtout que 13 millions de m³ d’eau usée se déversent dans la mer. Il a proposé aussi encourager les huileries à utiliser les nouvelles techniques et technologies pour éliminer définitivement les margines et protéger l’environnement.

Pour sa part, le directeur régional de l’Office national de l’huile, Ibrahim Lahouar a indiqué que les prix de l’huile sont directement influencés par le marché international, prévoyant l’intervention de l’office pour s’acquérir une partie de l’huile.

Il a rappelé que l’ONH a conditionné et emballé 7 millions de bouteilles d’huile d’olive, ajoutant que l’expérience se poursuit cette année afin de fournir de l’huile d’olive au consommateur tunisien.