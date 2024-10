Stellantis marque une présence forte au Mondial de l’Automobile de Paris 2024 avec ses marques Citroën, Peugeot, Alfa Romeo et Leapmotor, une marque chinoise exposée pour la première fois. Cinq premières mondiales sont annoncées, dont trois pour Citroën et une pour Peugeot. Ces marques présenteront des solutions de mobilité électrique abordable, des technologies innovantes, ainsi que des motorisations modernes et des systèmes de recharge.

Peugeot mettra en avant sa gamme 100 % électrique, avec la nouvelle Peugeot E-408 en première mondiale, et des modèles à grande autonomie comme les E-3008 et E-5008. Deux innovations technologiques, le concept INCEPTION et le volant HYPERSQUARE, seront également dévoilées, ainsi qu’un simulateur immersif.

Citroën présentera une gamme renouvelée avec les nouvelles C3 et C3 Aircross. Pionnier de la micromobilité, Citroën célèbrera aussi les quatre ans de l’Ami, son véhicule électrique urbain à succès, avec une “Ami Tower” sur son stand. Un studio Citroën en partenariat avec YouTube diffusera des podcasts en direct avec des experts du secteur.

Alfa Romeo dévoilera plusieurs nouveautés, dont la Junior VELOCE 280ch, la version hybride de la Giulia, et le Tonale 2025, un modèle revu avec des fonctionnalités améliorées. La 33 Stradale Fuoriserie, produite en seulement 33 exemplaires, et la Giulia Quadrifoglio SuperSport seront également exposées.

Leapmotor, pour sa première participation, révélera son nouveau SUV B10, un modèle de segment C, ainsi que le C10 et la T03, des véhicules électriques axés sur la technologie et abordables. Stellantis, via sa coentreprise avec Leapmotor, vise à redéfinir le marché européen de l’électrique avec ces nouveaux modèles.