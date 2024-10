Le groupe Renault a confirmé la présence de ses quatre marques – Alpine, Renault, Dacia et Mobilize – au Mondial de l’Auto 2024, qui se tiendra à Paris du 14 au 20 octobre. Parmi les temps forts attendus, la présentation en avant-première mondiale de la nouvelle Renault 4. Luca De Meo, Président du Groupe Renault, a révélé que cette icône des routes, vendue à plus de 8 millions d’exemplaires dans une centaine de pays, fera son grand retour.

La Renault 4, véritable symbole de la ferveur populaire, est plus qu’une simple voiture. Avec plus de 30 ans de carrière, elle est devenue un mythe de l’automobile. Ce modèle, synonyme d’une époque révolue, revient sous une nouvelle forme, tout en conservant son esprit intemporel. Luca De Meo, connu pour relancer des modèles iconiques comme la Fiat 500 et la Cupra chez Fiat et Seat, continue sur cette lancée avec Renault grâce à son plan stratégique “Renaulution”.

Le retour de la Renault 4 s’inscrit dans un calendrier ambitieux qui comprend également la Renault 5 et la future Twingo E-Tech, attendue en 2026. Ce programme démontre l’engagement de Renault à réinterpréter ses modèles phares pour l’ère électrique.

La nouvelle Renault 4, inspirée du concept 4Ever Trophy dévoilé au Mondial de l’Auto 2022, prendra la forme d’un SUV 100 % électrique. Elle reprendra certains éléments de la Renault 5, notamment la plateforme AmpR Small et un système d’infodivertissement moderne. Ce nouveau modèle se veut modulable, habitable et prêt à conquérir les cœurs avec une approche résolument électrique.

Le Mondial de l’Auto 2024 sera donc l’occasion de découvrir en détail cette nouvelle version de la Renault 4 : son design final, ses caractéristiques techniques, ainsi que son prix, qui seront dévoilés à Paris lors de cet événement incontournable pour tous les passionnés de l’automobile.