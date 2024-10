Le Mondial de l’Auto Paris 2024 sera un événement majeur de la culture automobile, offrant une plateforme pour découvrir les nouveautés du secteur tout en divertissant les visiteurs avec de multiples attractions. Les organisateurs ont augmenté de 50 % la surface d’exposition par rapport à 2022, répartie sur six halls. Les visiteurs pourront rencontrer de nombreux exposants et constructeurs.

Le salon proposera des moments forts, comme l’exposition « Pop Culture by Movie Cars Central », qui mettra en vedette 25 voitures emblématiques de films et de séries télévisées. Cette collection, la plus importante d’Europe, présentera des véhicules célèbres comme la Batmobile, la Delorean de “Retour vers le Futur 2”, ou encore la Ferrari 308 GTS de “Magnum”.

Une autre exposition intitulée « On n’arrête pas le progrès ! » sera dédiée aux grandes innovations automobiles du XXe siècle à nos jours. Cette rétrospective mettra en lumière l’évolution des voitures et leur impact sur notre quotidien, avec 20 véhicules emblématiques qui racontent l’histoire du progrès automobile.

En plus des expositions, le Mondial offrira un centre d’essais pour tester les nouvelles voitures, ainsi que des nocturnes les vendredis et samedis avec des DJ sets animés par Radio FG. La célèbre émission « Happy Hour FG » sera également délocalisée sur place pour l’occasion.

Le festival du centenaire, organisé à l’autodrome de Linas-Montlhéry les 12 et 13 octobre, sera un autre point fort, retraçant 100 ans d’histoire automobile avant le début des festivités principales à Paris.

Pour les professionnels du secteur, un cycle de conférences en partenariat avec Google sur le « Futur de l’Automobile » sera proposé, créant ainsi un espace d’échanges autour des tendances et des innovations à venir.

Serge Gachot, directeur de l’événement, se réjouit de la participation enthousiaste des acteurs de l’industrie et de l’ouverture officielle de la billetterie, promettant une édition mémorable.