La troisième édition du Korea Tunisia Africa Startups (KOTAS 2024), un événement qui rassemble des startups de la Tunisie et de la Corée, sera organisée, les 22 et 23 octobre 2024, à Tunis.

Initié par l’Ambassade de la République de Corée en Tunisie, KOTAS s’adresse aux startups en phase d’amorçage ou de pré-amorçage, travaillant dans l’Intelligence Artificielle (IA) et la robotique, les technologies climatiques et le secteur culturel.

Intervenant au cours d’une conférence de presse organisée, lundi, le ministre conseiller de l’Ambassade de la République de Corée en Tunisie, Nam Hyuk KIM a souligné que cette édition contrairement aux éditions précédentes, se concentrera sur trois secteurs clés, notamment l’IA/la robotique et les technologies climatiques, vu qu’ils sont des secteurs prioritaires pour le gouvernement tunisien.

Il a fait savoir, dans ce cadre, que plus d’une vingtaine de startups tunisiennes parmi une cinquante de candidatures reçues, neuf startups et deux accélérateurs coréens devront prendre part à cet événement.

L’objectif est de créer des liens entre les startups innovantes des deux pays, fournir un milieu propice aux opportunités de collaboration et de partenariat et identifier des opportunités d’accès conjoint aux marchés africains, selon KIM.

KOTAS 2024 vise à faciliter entre autres la mise en réseau, entre les startups coréennes et tunisiennes, et permettra une compréhension mutuelle des modèles d’affaires et des technologies par le biais de concours de pitch, selon l’Ambassade de Corée.

En fait, il permettra aux startups des deux pays d’identifier des projets de collaboration, de faire connaitre les startups tunisiennes au marché coréen et explorer les opportunités de collaboration avec les accélérateurs coréens intéressés par l’écosystème des startups africaines.

Au programme figurent des discussions, des conférences et tables rondes sur l’écosystème des startups, les stratégies d’investissement sur les marchés africains et les défis auxquels font face les startups, outre une compétition de pitching.

Les trois meilleures équipes tunisiennes de chaque catégorie (IA/Technologies climatiques et culture) recevront un prix de 1 000 dollars chacune pour récompenser la participation active.

S’agissant des opportunités de la coopération entre la Tunisie et la Corée, les statiques de l’Ambassade ont révélé que le volume des échanges entre les deux pays est estimé à 600 millions de dollars en 2023.

Les exportations tunisiennes vers la Corée sont estimées à 460 millions de dollars et sont composées des combustibles minéraux, des vêtements, des fruits de mer et du cuivre, tandis que la Corée a exporté vers la Tunisie des véhicules, de l’électronique, des machines et du plastiques d’une valeur de 140 millions de dollars.

L’Ambassade a rappelé l’absence d’accord commercial préférentiel entre la Corée et la Tunisie. L’éloignement géographique, le contrôle des changes et les politiques douanières strictes posent des défis aux entreprises coréennes, selon la même source.