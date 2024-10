Un fonds de coproduction entre le Centre National du cinéma et de l’image (CNCI, Tunisie) et le Centre National de la cinématographie et de l’audiovisuel (CNCA, Algérie) devra notamment être créé dans le cadre d’un futur accord de coopération tunisio-algérien.

Ce projet était à l’examen en marge de la participation du CNCI au Festival International du Film d’Oran pour le cinéma arabe, tenu dans sa 12ème édition du 4 au 10 octobre, peut-on lire dans un communiqué du CNCI publié ce dimanche 13 octobre.

Le développement de la production cinématographique et la promotion des échanges culturels entre les deux pays ont été au centre d’une série de réunions avec les représentants des institutions cinématographiques algériennes, indique le CNCI.

Le CNCI et le CNCA projettent de mettre en place un jumelage entre la Cinémathèque tunisienne et la Cinémathèque d’Oran.

Un Festival de cinéma tuniso-algérien axé sur le cinéma militant, des ateliers et des résidences cinématographiques en faveur des professionnels du secteur dans les deux pays sont également parmi les futurs projets.

La tenue de semaines cinématographiques pour soutenir la distribution de films entre la Tunisie et l’Algérie sont également au menu.