Le ministre de l’Environnement, Habib Abid, a fait savoir lundi, qu’une enveloppe de 20 MD a été allouée en 2025 pour encourager l’investissement dans le domaine de l’environnement.

Abid a précisé, lors d’une rencontre au Parc Ennahli sur le programme d’actions mis en œuvre par le département sur la transition écologique, que la commission œuvrera à établir une feuille de route pour l’exécution de la stratégie nationale visant la transition écologique et mettre en œuvre un plan d’actions dans ce domaine durant la prochaine période.

Il a ajouté que cette stratégie vise à réaliser le développement durable, à optimiser la bonne gestion des ressources naturelles et à protéger les écosystèmes.

Le ministre a souligné les efforts déployés afin de faciliter la réception des demandes à distance des investisseurs dans ce secteur, afin de garantir la justice et la transparence.

Le ministère a, en effet, adopté un programme d’actions dans ce domaine afin de faciliter les procédures d’investissement et de la réalisation des projets outre l’annulation de certaines autorisations et leur remplacement par les cahiers des charges, a-t-il noté.

Il a, dans ce cadre, évoqué les énormes opportunités d’emplois qu’offre le secteur écologique et environnemental surtout dans les domaines de la valorisation et du recyclage des déchets, de l’environnement numérique et de la création des espaces verts.

Cette manifestation a également permis d’évoquer les différents problèmes environnementaux rencontrés ainsi que les opportunités d’investissements dans l’économie circulaire, bleue et verte et l’encouragement des jeunes et des startups à l’investissement dans ce domaine, outre la présentation de la carte des plages tunisiennes et la nouvelle vision de leur gestion.