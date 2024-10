Quatre spectacles sont au menu de la 9ème édition de l’Octobre Musical de la ville de Sousse, qui aura lieu du 18 au 26 octobre 2024.

Les mélomanes auront rendez-vous avec une variété de spectacles musicaux. Les quatre soirées seront animées successivement par les artistes Alleem Aoun (Ichq), Saifeddine Maiouf (Tarab Saxophone), Hassen Doss (Opéra Bastien et Bastienne) et Oussama Mhidi (Fusion).

Dans son opéra « Bastien et Bastienne”, Hassen Doss sera entouré de la soprano Maram Oueslati, du baryton Bilel Neji et du pianiste Bassem Makni. Ce spectacle est adapté du célèbre opéra “Bastien et Bastienne” de Mozart, écrit en 1768.

“Fusion” du maestro et compositeur Oussama Mhidi verra la participation de Boutheina Nabouli et Rania Bounawas. Ce projet est une fusion entre l’Oriental et l’Occidental, notamment le Jazz, proposant une sélection de chansons tunisiennes et arabes.

Ce rendez-vous annuel est organisé par la délégation régionale aux Affaires culturelles de Sousse en partenariat avec l’Institut supérieur de musique (ISM) de Sousse. Les spectacles seront donnés dans deux espaces, le siège de l’ISM de Sousse et la maison de culture de Hammam-Sousse.