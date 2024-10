Daron Acemoglu, Simon Johnson et James Robinson ont été couronnés du prestigieux prix Nobel d’économie 2024. Ce trio de chercheurs a été récompensé pour ses travaux pionniers sur le lien entre les institutions et la prospérité des nations.

En étudiant de près les systèmes politiques, les réglementations économiques et les structures sociales de différents pays, ces économistes ont mis en évidence comment ces institutions, souvent invisibles mais puissantes, façonnent le développement économique à long terme. Leurs recherches ont démontré que des institutions solides, transparentes et inclusives sont essentielles pour favoriser la croissance économique, réduire la pauvreté et améliorer le bien-être des populations.

Cette distinction met en lumière l’importance cruciale des institutions dans la construction d’une société prospère et équitable. Les travaux d’Acemoglu, Johnson et Robinson offrent des clés de compréhension pour mieux appréhender les défis économiques auxquels sont confrontés de nombreux pays à travers le monde.