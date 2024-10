Sept avions légers ont atterri, lundi, dans le désert, au sud de la ville de Douz (gouvernorat de Kébili), dans le cadre d’un événement touristique qui se tient dans cette région pour la troisième fois depuis 2021, selon l’organisateur de la manifestation et propriétaire de l’agence de voyages “Défi du Désert”, Ahmed Abdelmoula.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, l’organisateur de l’événement a souligné que le produit touristique de la région est connu pour ses rallyes et pour les excursions dans le désert en véhicules SUV (Sport Utility Vehicule) 4 * 4, ou en motos et Quads, ainsi que pour les balades à dos de dromadaire.

Il a fait savoir qu’à partir de 2021, des excursions en avions légers ont été ajoutées comme un produit nouveau et unique attirant une certaine de touristes qui utilisent leurs jets privés pour se rendre d’Europe jusqu’au désert du sud tunisien.

Selon la même source, les sept avions qui ont atterri ce matin sur la place Hnich où se déroule chaque année le Festival international du Sahara, se dirigeront au cours de la journée vers la région de Tembaïne, située à 120 km au sud de Douz où une petite piste a été aménagée pour faciliter leur atterrissage entre les dunes de sable.

Abdelmoula a précisé que ce nouveau produit attire de plus en plus de propriétaires d’avions légers, ajoutant que des touristes de France, Italie et Espagne participent cette année à cet événement.

Il a également indiqué que ces excursions sont organisées en collaboration avec la société tunisienne “Fly Tunisia” dans le cadre d’un programme visant à diversifier l’offre des produits touristiques dans le désert et à mieux promouvoir la destination Tunisie sur les marchés mondiaux.