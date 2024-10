L’édition 2024 du marché citoyen et solidaire “Souk El kahina” organisé par Enda inter-arabe, se déroulera du 25 au 29 décembre 2024 à la Cité de la culture à Tunis. Il vise à la promotion des produits des artisans et petits agriculteurs venus des 24 gouvernorats.

Les artisans et les entreprises artisanales souhaitant prendre part à “Souk El kahina”, peuvent s’inscrire avant le 15 novembre 2024 via ce lien , indique Enda inter-arabe.

A travers cet événement, Enda ambitionne “de renforcer son programme d’accompagnement en mettant l’accent sur l’appui à la commercialisation des produits des artisans”.

Inspiré par les principes et les valeurs de l’économie sociale et solidaire, le projet “Souk El Kahina” a vu le jour au début de l’année 2019 sous l’égide d’Enda Inter-Arabe.

“Souk El Kahina” offre un modèle de développement alternatif basé sur les principes du commerce équitable. Le commerce équitable étant un partenariat commercial fondé sur le dialogue, la transparence et le respect, dont l’objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial. Il contribue au développement durable en offrant de meilleures conditions commerciales et en garantissant les droits des producteurs et des travailleurs marginalisés, en particulier ceux du Sud de la planète.

Le projet “Souk El Kahina” intervient en continuité des programmes déployés par Enda inter-arabe pour soutenir une agriculture durable et responsable, afin d’assurer une production, une transformation et une commercialisation équitable, permettant de générer des revenus et emplois décents.

Fondée en 1990, Enda Inter-Arabe est une ONG basée en Tunisie et membre du réseau international Enda Tiers Monde. Elle œuvre pour la promotion de la fibre entrepreneuriale, à tous les âges, en favorisant la créativité, la responsabilité sociétale et l’autonomisation financière des populations marginalisées.