La balance commerciale alimentaire a enregistré un excédent de 1529,7 MD au cours des neuf premiers mois de 2024, contre un déficit de 764,7 MD durant le même période de l’année précédente, enregistrant, ainsi, un taux de couverture de 130,4% à fin septembre 2024, contre 86,7% à fin septembre 2023, a fait savoir, lundi, l’ONAGRI.

En termes de valeur, les exportations alimentaires ont enregistré une hausse de 31,5%, alors que les importations ont baissé de 12,5%. L’excédent enregistré est, essentiellement, le résultat d’une part de la hausse des exportations de l’huile d’olive (+56,9%), des dattes (+25,9%) et des produits de la pêche (+3,7%) et d’autre part de la régression des importations du sucre (-42,6%) et des céréales (-20,2%).

Une hausse du prix moyen à l’exportation de l’huile d’olive (26,75 DT/kg) a permis d’enregistrer une croissance de 54,6% par rapport à l’année précédente. En outre, les prix à l’exportation ont observé une hausse de 21,8% pour les agrumes, de 5,4% pour les produits de la pêche et de 3,5% pour les dattes, par rapport à la même période de l’année précédente.

Pour ce qui est des prix à l’importation des produits céréaliers, ils ont enregistré une baisse variant entre 13% et 26%. Les prix à l’importation ont connu une baisse de (-13,3%) pour le blé dur, de (-20,4%) pour le blé tendre, de (-26,0%) pour l’orge et de (-24,0%) pour le maïs. Il en est de même pour le prix des huiles végétales (-14,4%) et du lait et dérivés (-6,6%) contre une hausse de (+10,1%) pour le sucre.

L’excédent de la balance commerciale alimentaire a participé à baisser le déficit de la balance commerciale globale de 11,3%.

Ainsi, les exportations alimentaires ont représenté 14,1% des exportations totales, alors que les importations alimentaires ont représenté 8,4% des importations totales.

Pour rappel, le déficit de la balance commerciale globale du pays à fin septembre 2024 a enregistré une baisse de 3,4% à -13496,9 MD, à fin septembre 2024.