Le Conseil du Marché Financier (CMF) prendra part, pour la cinquième année consécutive, à la Semaine Mondiale de l’Investisseur (World Investor Week – WIW), qui se tient du 14 au 20 octobre.

Placé sous l’égide de l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV), cet événement vise à sensibiliser le grand public à l’importance de l’éducation et de la protection des investisseurs, a indiqué le CMF dans un communiqué.

Pour l’édition 2024, la campagne mettra l’accent sur des thèmes essentiels, tels que la technologie et la finance numérique, les crypto-actifs et la finance durable. Ces sujets reflètent les nouvelles tendances des marchés financiers mondiaux et soulignent la nécessité de renforcer les connaissances financières des investisseurs face à ces innovations.

A l’occasion de cette manifestation, le CMF va effectuer des présentations au profit d’étudiants appartenant à diverses universités tunisiennes avec pour objectif de favoriser une meilleure compréhension des marchés et des produits financiers ainsi que des missions et de la méthodologie de travail du régulateur financier national. L’objectif est de contribuer à la formation d’une nouvelle génération d’investisseurs éclairés, tout en renforçant la culture financière dans le pays.