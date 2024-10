L’intérêt des touristes russes pour les voyages dans les pays asiatiques a augmenté de 29% au cours de l’année, selon une récente étude de l’académie de marketing en ligne (MAED) et l’agence de voyage russe “Itinero”.

Il ressort de cette étude, qui a analysé le comportement des touristes russes au cours de la période allant de janvier à octobre 2024 et l’a comparé avec la même période en 2023, que “la popularité des voyages en Asie a augmenté de 29%, tandis que les voyages vers les pays européens sont devenus plus populaires de 21% et la demande vers l’Amérique latine a augmenté de 15%”.

“L’Afrique a également enregistré une légère augmentation de 3%”, précisent les auteurs de l’étude, qui font état d’une baisse d’intérêt pour les voyages touristiques au Moyen-Orient.

“L’intérêt des Russes pour les voyages au Moyen-Orient a chuté de 35%. Le tourisme intérieur en Russie a également montré une dynamique négative, la demande ayant diminué de 6%”, ajoute-t-on.

En dépit de ces changements, les destinations touristiques les plus populaires restent inchangées, souligne l’étude, notant que “les voyages en Afrique, en Russie, en Asie, en Europe et en Amérique latine restent les plus populaires parmi les Russes”.

En Asie et en Amérique latine, des destinations comme le Japon, le Pérou, la Bolivie ou encore le Chili ont la côte chez les touristes russes, relève l’étude, qui fait également état d’un intérêt croissant des touristes russes pour l’Indonésie, qui “développe activement ses infrastructures touristiques”, ce qui rend le pays “encore plus attrayant”.