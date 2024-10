Les autorités irakiennes ont annoncé ce samedi avoir découvert 478 artefacts divers datant de l’époque babylonienne lors de fouilles dans la province de Babylone, au sud de Bagdad.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, la Direction générale irakienne des antiquités et du patrimoine a précisé que ces découvertes ont eu lieu lors de travaux de fouilles sur un site archéologique dans la région d’Al-Fayadiya, située dans la ville de Hilla, chef-lieu de la province de Babylone.

Parmi ces objets retrouvés figurent des jarres en céramique, des textes cunéiformes et des sceaux cylindriques, tous datant de l’ère babylonienne ancienne, selon le communiqué.

La province de Babylone abrite plusieurs sites archéologiques de premier plan, notamment la célèbre cité de Babylone avec ses monuments emblématiques, tels que les jardins suspendus, la porte d’Ishtar, la tour de Babel et les murailles de la ville.

L’Irak poursuit ses efforts pour récupérer des milliers d’artefacts pillés dans les musées et les sites archéologiques depuis l’invasion américaine de 2003.

Selon le ministère irakien de la Culture, du Tourisme et des Antiquités, l’Irak a récupéré plus de 30 000 pièces archéologiques ayant été illégalement exportées après l’invasion, dont plus de 17 000 provenant des États-Unis.