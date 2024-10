Ce week-end, la Tunisie bénéficiera d’un temps généralement clément. Les prévisions de l’Institut National de la Météorologie annoncent un ciel peu nuageux à partiellement nuageux, surtout en après-midi.

Les vents souffleront d’une manière générale du sud et de l’est, avec une intensité faible à modérée. Toutefois, les régions du sud du pays pourraient connaître des rafales plus fortes en fin de journée.

La mer sera calme à agitée, surtout dans le golfe de Hammamet.

Côté températures, les thermomètres afficheront des valeurs agréables, oscillant entre 28 et 33 degrés dans les régions côtières et sur les hauteurs, et pouvant atteindre 37 degrés dans les régions intérieures.