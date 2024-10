A partir du samedi, la comète “Tsuchinshan Atlas”, également appelée “A3”, a atteint son point le plus proche de la Terre, à une distance de 68.815.021 kilomètres. La Société Tunisienne d’Astronomie a indiqué que la comète, initialement visible à l’aube, est désormais observable dans le ciel du soir.

Tsuchinshan Atlas est une comète à longue période, provenant du nuage de Oort, une région éloignée aux confins de notre système solaire. Elle ne s’aventure près du Soleil et de la Terre qu’une fois tous les 80.000 ans.

Les astronomes de la section de Sfax de la Société Tunisienne d’Astronomie ont réussi à observer ce phénomène peu après le coucher du soleil, au-dessus de l’horizon ouest. Pour repérer la comète, il est conseillé d’utiliser la planète Vénus, la plus brillante dans le ciel du soir, comme point de repère.

Selon les informations partagées par la Société sur leur page Facebook, la comète A3 se déplace à une vitesse vertigineuse de 290.664 kilomètres par heure. Les astronomes amateurs peuvent suivre son déplacement avec un petit télescope, en observant son changement de position toutes les 15 minutes par rapport aux étoiles environnantes.

Bien que la luminosité des comètes soit souvent imprévisible, les premières estimations suggèrent que Tsuchinshan Atlas pourrait atteindre une magnitude de +2,5 à +2, voire plus, lors de son passage le plus proche de la Terre.

Dès la semaine prochaine, malgré la lumière de la Lune, il deviendra plus facile d’observer la comète, surtout après le coucher du soleil et en début de nuit. En cas de ciel dégagé, une paire de jumelles suffira pour apprécier ce spectacle céleste.

À partir du 14 octobre, chaque nuit offrira une meilleure visibilité, car la comète s’élèvera de plus en plus haut dans le ciel, s’éloignant de l’horizon. Sa vitesse impressionnante la rendra plus facile à observer d’une nuit à l’autre.

Le 17 octobre marquera le pic de la période d’observation, mais coïncidera avec la pleine lune. Cependant, à partir du 18 octobre, lorsque la lune commencera à se lever plus tard dans la nuit, la comète deviendra plus facile à voir, atteignant une altitude de 25 degrés au-dessus de l’horizon. Elle sera encore plus visible à partir du 19 octobre, lorsque la lumière lunaire ne gênera plus l’observation.

Les comètes, constituées principalement de gaz gelés, s’illuminent lorsqu’elles s’approchent du Soleil. La chaleur transforme ces gaz, et le vent solaire étire la matière en une longue queue lumineuse, offrant ainsi un spectacle fascinant à ceux qui l’observent depuis la Terre.