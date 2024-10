Les Tunisiens pourront profiter d’un week-end principalement ensoleillé. Dans la nuit de samedi à dimanche, le ciel sera légèrement voilé dans le nord et le centre du pays, tandis que le sud bénéficiera d’un ciel dégagé.

Les températures nocturnes resteront douces, oscillant entre 22 et 26°C. Les habitants des régions du sud pourront même profiter de températures plus élevées, atteignant jusqu’à 31°C.

Le vent soufflera faiblement à modérément du sud dans la majeure partie du pays, excepté dans le sud où il sera un peu plus soutenu et d’origine est. La mer sera agitée à peu agitée dans le nord et peu agitée sur les côtes est.