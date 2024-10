La Tunisie connaîtra ce jour un temps variable. Les régions côtières et les hauteurs de l’ouest seront principalement ensoleillées l’après-midi, tandis que le reste du pays bénéficiera d’un ciel partiellement nuageux.

Les températures seront en légère hausse par rapport à la veille. Les régions côtières et les hauteurs enregistreront des maximales comprises entre 25°C et 28°C, tandis que l’intérieur des terres atteindra des températures plus élevées, oscillant entre 29°C et 33°C. L’extrême sud sera le plus chaud avec des températures pouvant atteindre 37°C.

Le vent, soufflant principalement du sud et du nord, sera relativement fort près des côtes, où il entraînera des vents de sable. Les autres régions connaîtront un vent faible à modéré. La mer sera agitée au nord et peu agitée ailleurs.