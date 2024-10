Le Groupe Chimique Tunisien (GCT), a signé vendredi au siège du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, un contrat-cadre avec le Groupe “Total-Energies”, d’une durée de cinq ans, pour un approvisionnement en soufre.

Le ministère de l’Industrie a expliqué, dans un communiqué, que cet accord s’inscrit dans le cadre du développement de la politique du groupement et son ouverture sur les nouveaux fournisseurs et la diversification des sources d’approvisionnement en soufre pour répondre aux besoins productifs de l’entreprise en la matière.

Total Energies est une société française de production de pétrole et de gaz implantée dans plus de 130 pays et est considérée comme l’une des six plus grandes entreprises pétrolières au monde. Elle est spécialisée dans la prospection, l’extraction et le transport du pétrole brut, du pétrole raffiné, du gaz naturel et des produits pétrochimiques ainsi que dans la production et la commercialisation du soufre en particulier.