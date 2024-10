Le festival international de l’improvisation “Mahdia improvise” affiche son retour dans sa 6ème édition qui se déroulera du 17 au 20 octobre 2024 à Mahdia, avec des spectacles, des scènes ouvertes, des matchs d’improvisation théâtrale, des ateliers artistiques ainsi qu’une exposition collective.

Organisé par l’association “Mahdia Improvise” en partenariat avec le Commissariat régional des affaires culturelles et le Commissariat régional de la jeunesse et des sports de Mahdia, le festival se déploie sur trois jours avec des shows aux couleurs du monde et avec la participation d’artistes tunisiens qui se produiront aux maisons de la culture et de jeunes de Mahdia, à l’ancienne église et au siège de l’association de sauvegarde de la médina de Mahdia.

L’ouverture “Mosaïque des artistes” le 17 octobre à la maison de la culture de Mahdia sera marquée par la présentation des différentes troupes participantes notamment étrangères qui donneront des spectacles et animeront des ateliers artistiques dans les clubs, les maisons de jeunes et dans les établissements éducatifs notamment dans les collèges.

Le grand gala de l’improvisation théâtrale se déroulera le 19 octobre à la maison de la culture. La journée du 20 octobre sera réservée aux stages d’improvisation avant le spectacle musical de clôture prévu au complexe des jeunes de Mahdia qui sera assuré par “Sabir Projet”, un collectif formé en 2016 et composé de 15 improvisateurs de huit pays : Italie, Turquie, Malte, Espagne, Algérie, France, Grèce et la Tunisie.

Visant à promouvoir la diversité artistique et à encourager les échanges d’expériences à travers l’art de l’improvisation, le festival se veut une occasion pour créer une dynamique artistique dans la région de Mahdia.