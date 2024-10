L’Instance supérieure indépendantes pour les élections (ISIE) a annoncé, vendredi soir, les résultats définitifs de l’élection présidentielle du 6 octobre 2024.

Ci-dessous une chronologie du scrutin présidentiel:

– 2 juillet 2024: Publication du décret portant convocation des électeurs à l’élection présidentielle du 6 octobre 2024.

– 14 juillet 2024 : Démarrage de la période électorale.

– 29 juillet 2024 au 6 août 2024 : période du dépôt des candidatures

– 6 août 2024 : dépôt de 17 dossiers de candidature auprès de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE)

– 10 août 2024: L’Instance des élections annonce la liste des candidats initialement retenus pour l’élection présidentielle à savoir Ayachi Zammel, Kaïs Saïed et Zouhair Maghzaoui. Quatorze dossiers de candidatures ont été rejetés “pour non-conformité aux critères requis”.

– 19 août 2024: Le Tribunal Administratif rejette les sept recours déposés contre la liste annoncée par l’ISIE des candidats retenus.

– 30 août 2024 : L’Assemblée plénière juridictionnelle relevant du Tribunal administratif juge “recevable” les recours portés par trois candidats à savoir Abdellatif Mekki, Imed Daimi et Mondher Zenaïdi et a refusé les recours de Abir Moussi, Néji Jalloul et Béchir Aouani.

– 2 septembre 2024 : L’ISIE annonce la liste des candidats définitivement retenus. Elle comprend Ayachi Zammel, Zouhair Maghzaoui et Kaïs Saïed.

– 12 septembre 2024: L’ISIE publie le spécimen du bulletin de vote. Ayachi Zammel (n°1), Zouhair Maghzaoui (n°2) et Kaïs Saïed (n°3).

– 27 septembre 2024: Le parlement adopte une proposition de loi amendant et complétant la loi électorale.

– Du 12 septembre au 2 octobre 2024: Période de la campagne électorale à l’étranger.

– Du 14 septembre au 4 octobre 2024: Période de la campagne électorale en Tunisie.

– Les 4, 5 et 6 octobre 2024: Période de vote à l’étranger dans 59 pays.

– 6 octobre 2024: Date du scrutin en Tunisie. Le taux de participation générale s’est établi à 27,7 pc.

– 7 octobre 2024: L’ISIE annonce les résultats préliminaires de l’échéance électorale. Kaïs Saïed a été crédité de 90,69 pc des suffrages exprimés (2 millions 438 mille 954 voix)

– 11 octobre 2024: L’ISIE annonce les résultats définitifs de la présidentielle. Kaïs Saïed, candidat-président est proclamé vainqueur dès le premier tour avec X pc des voix.