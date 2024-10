Le candidat Kais Saied (indépendant) a remporté la présidentielle pour entamer un nouveau mandat présidentiel de 5 ans dès le premier tour. Il a obtenu 2.438.954 voix (90,69%), a annoncé, vendredi soir, l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE).

Né le 22 février 1958, à Tunis, Saied est âgé de 66 ans. Il est le 7e président de la République depuis la proclamation du régime républicain en Tunisie, en 1957.

Kais Saied s’était présenté à l’élection présidentielle de 2019 en tant qu’indépendant et l’avait remporté au second tour avec 72,71% des voix.

Il a pris ses fonctions en tant que président de la République le 23 octobre 2019.

Son mandat a été, notamment, marqué par l’ampaleur des mesures prises le 25 juillet 2021 dont la dissolution du Parlement issu des Législatives de 2019 et l’adoption d’une nouvelle Constitution lors du référendum du 25 juillet 2022.

Un nouveau parlement a été installé en décembre 2022 et des conseils locaux et régionaux élus ont été mis en place entre 2023 et 2024.

Une deuxième chambre parlementaire a été alors créée:le conseil national des régions et des districts, composé de 77 membres.

Kaïs Saïed est titulaire d’un diplôme d’études approfondies en droit international public de la Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, d’un diplôme de l’Académie internationale de droit constitutionnel et d’un diplôme de l’Institut international de droit humanitaire de Sanremo, en Italie.

Il a commencé sa carrière professionnelle en tant que professeur à la Faculté de droit, des sciences économiques et politiques de Sousse, avant de rejoindre en 1999 la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis.

Entre 1989 et 1990, Saïed a occupé les fonctions de rapporteur des deux commissions spéciales auprès du secrétariat général de la Ligue arabe chargées de la révision du projet de Charte de la Ligue et du projet de statut de la Cour de justice arabe.

Il a collaboré en tant qu’expert, entre 1993 et 1995, avec l’Institut Arabe des Droits de l’Homme.

Kaïs Saïed est membre du conseil scientifique de l’Académie internationale de droit constitutionnel et membre de son conseil d’administration depuis 1997.

Il a, également, présidé le Centre tunisien du droit constitutionnel pour la démocratie, fondé en 2011.

Kaïs Saïed est marié et père de trois enfants.