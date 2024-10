La population chinoise âgée de 60 ans et plus a atteint près de 297 millions de personnes en 2023, soit 21,1% du total, alors que le pays s’efforce de relever les défis d’une société vieillissante, selon un rapport officiel publié vendredi.

Publié conjointement par le ministère chinois des Affaires civiles et le Comité national chinois sur le vieillissement, le rapport sur le développement du travail sur le vieillissement du pays en 2023 précise que le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus a atteint 216,76 millions, ce qui représente 15,4% de la population totale.

Selon le rapport, la couverture de l’assurance retraite en Chine a continué de s’étendre. Fin 2023, le nombre de personnes participant à l’assurance retraite de base à l’échelle nationale a atteint 1,066 milliard, soit une augmentation de 13,36 millions en glissement annuel.

Le rapport note que la Chine a amélioré les cercles de vie urbains et développé les services de soins à domicile pour les personnes âgées. A la fin de l’année précédente, 3.476 cercles de vie pratiques ont été établis dans 150 zones pilotes, desservant environ 64,55 millions de résidents âgés.

Fin 2023, la Chine a compté 7.881 établissements intégrés de soins médicaux et de soins aux personnes âgées, soit une augmentation de 12,8% en glissement annuel, selon le rapport.

Comme de nombreux pays, la Chine connaît un changement démographique avec une population vieillissante alors qu’elle s’enrichit. Le gouvernement chinois ne ménage pas ses efforts pour relever ce défi, en encourageant le développement de l’économie des séniors tout en introduisant des politiques majeures pour améliorer les soins aux personnes âgées et relancer le taux de natalité.

Le Conseil des Affaires d’Etat a publié en août une ligne directrice définissant 20 tâches clés pour faire progresser le développement de la consommation de services de haute qualité. Ces directives comprennent des mesures détaillées pour développer l’économie des séniors et stimuler la consommation dans les secteurs de la garde d’enfants.