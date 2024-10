La caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a annoncé vendredi le prolongement des délais pour la déclaration des salaires et le paiement des cotisations au titre du 3eme trimestre de l’année 2024 jusqu’au 16 octobre courant, vu que le 15 octobre coïncide avec la fête de l’évacuation.

La CNSS a souligné dans son communiqué, que les délais de dépôt pour la déclaration des salaires et le paiement des cotisations, concernant les régimes des travailleurs salariés et non salariés au titre du 3ème trimestre de l’année 2024, ont été fixés au 16 octobre 2024, qui est la date limite de payement sans pénalités de retard.

La caisse nationale de sécurité sociale a ajouté que la déclaration des salaires et le payement de cotisation peuvent être effectués à distance via la portail www.cnss.tn ou par téléphone mobile pour les affiliés travaillant à leur propre compte.