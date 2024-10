Dans le cadre des ateliers créatifs organisés autour de l’exposition phare “Salammbô: De Flaubert à Carthage”, qui se tient depuis le 24 septembre 2024 pour se poursuivre jusqu’au 12 janvier 2025 au Musée national du Bardo, ce dernier accueillera les samedis 19 et 26 octobre 2024 un atelier créatif ” Une Rencontre avec Gustave !” animé par le studio d’illustration Glibett.

Destiné à un large public, cet atelier propose une exploration interactive et créative de l’œuvre magistrale de Flaubert en la situant à travers différentes époques – punique, coloniale et contemporaine. L’atelier s’appuiera sur les œuvres présentées dans l’exposition, offrant ainsi un voyage visuel et culturel enrichissant.

Le studio Glibett, engagé dans des projets à fort impact social et spécialisé dans la création d’identités visuelles, de jeux pédagogiques et d’outils de sensibilisation, fait de l’illustration un moyen central de communication. Son approche permet de traduire des idées complexes en visuels simples et captivants, que ce soit pour des projets éducatifs, des campagnes de sensibilisation ou des illustrations éditoriales.

Pour l’occasion, un livret ludique en lien avec l’exposition sera mis à la disposition du public, ainsi qu’un livret de jeux offert gratuitement dans les salles de l’exposition, afin d’enrichir l’expérience des visiteurs.

Cette initiative invite ainsi le public à redécouvrir le roman historique de Flaubert sous un angle créatif et intergénérationnel, tout en favorisant un échange dynamique autour de l’art et de l’histoire.