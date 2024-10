Le 9 octobre 2024, une délégation de la FIPA-Tunisia, conduite par son Directeur Général M. Jalel Tebib, accompagnée de M. Kais Mejri, Président Directeur Général de l’Agence Foncière Industrielle (AFI), et en présence du Gouverneur de Kairouan, M. Dhaker Bargaoui, a rendu une visite de suivi de développement à Yura Corporation Tunisia. Cette entreprise coréenne, implantée à Kairouan depuis novembre 2007, s’affirme comme un acteur majeur de l’industrie automobile en Tunisie.

Située dans la zone industrielle de Kairouan 2, la filiale tunisienne de Yura Corporation s’est vue attribuer, depuis le 24 septembre 2024, un terrain industriel de plus de 3 hectares. Cette acquisition fait suite à la signature d’un contrat de vente avec l’AFI, renforçant ainsi les capacités de production de l’entreprise.

Avec déjà plus de 2.000 employés, Yura Corporation Tunisia prévoit de créer 6 000 emplois supplémentaires d’ici 2026. Le projet s’inscrit dans le cadre de l’expansion de ses trois unités de production, contribuant ainsi à l’essor du secteur des composants automobiles en Tunisie, un secteur stratégique pour l’économie nationale. Actuellement, la Tunisie compte plus de 280 entreprises opérant dans ce domaine, générant plus de 2,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 16 % des exportations du pays.

Ce projet bénéficie du soutien de plusieurs institutions, dont la FIPA, l’APII et l’AFI, ainsi que du Gouvernorat de Kairouan. Ensemble, elles œuvrent à faciliter l’implantation et l’extension des entreprises en Tunisie, en accompagnant les investisseurs tout au long de leurs projets.

Yura Corporation, spécialisée dans la fabrication de câbles et composants électriques pour l’industrie automobile, est présente dans plusieurs pays, notamment en Corée du Sud, en Chine, au Vietnam, en Slovaquie, en Serbie, en Russie et en Tunisie. Le groupe sud-coréen fournit des constructeurs automobiles de renommée mondiale tels que Hyundai et Kia Motors, et se positionne comme un leader incontournable dans son secteur.