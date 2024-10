Fin 2020 on ne comptait que 34 voitures électriques dans le parc automobile de la Tunisie et on disait qu’on disposait d’une borne de recharge pour chaque voiture électrique en circulation.

Au cours des ces deux dernières années et notamment en 2024, les choses semblent s’accélérer et plusieurs concessionnaires proposent désormais des modèles 100% électriques, ainsi que des modèles hybrides.

A fin septembre et selon le graphique ci-après pas moins de 90 voitures électriques ont été vendus en Tunisie.