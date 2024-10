Le cinéma tunisien vient de remporter deux distinctions lors de la 12ème édition du Festival International d’Oran du Film Arabe (FIOFA), qui s’est déroulée du 4 au 10 octobre 2024 dans la ville algérienne d’Oran.

“Leni Africo”, premier film de Marwen Labib a décroché le Grand prix “Golden Wihr” (Wihr d’or) du meilleur court-métrage. Les événements de ce film, avec lequel le réalisateur signe sa première distinction, se déroulent à Tripoli en 2013, pour raconter en 30 minutes l’histoire d’un prêtre étranger dont l’église a été détruite, qui décide d’aider un groupe de migrants réfugiés dans une grotte au milieu du vaste désert Libyen. Il engage Omar, un passeur libyen et ils partent à la recherche de la grotte. Après quelque temps, un des migrants de la grotte décide de traverser le désert en direction de Tripoli (synopsis).

Sélectionné dans la compétition officielle de la 5ème édition du Festival international du film d’Amman – Awal Film (AIFF, juillet 2024), ce court-métrage réunit dans le casting Mohammad Bakri (Palestine), Khaled Kouka (acteur tunisien basé en Espagne), Amadou Mbow (Sénégal) et Lobna Mlika (Tunisie).

Par ailleurs, le film “La Capitaine” (2023), réalisé par Houssem Sansa, a obtenu la mention spéciale du jury longs métrages documentaires. Ce documentaire (LM 80 minutes, sélectionné dans la compétition LMD de la 34ème édition des JCC) ) retrace l’histoire de Nadia, 55 ans, qui dirige à Gabès, dans le sud tunisien, une troupe musicale féminine animant des soirées de mariages pour les femmes. Aujourd’hui, elle n’a qu’un seul but en tête : acheter son propre matériel de sonorisation, un équipement neuf synonyme de plus de notoriété et, par conséquent, de revenus (synopsis).

Onze longs métrages fiction de plusieurs pays arabes, dont le film tunisien “Asfour Jenna” (oiseau du paradis) du réalisateur Mourad Ben Cheikh, étaient en compétition pour le premier prix “Golden Wihr” dans la catégorie des longs métrages, qui a été remporté par le film “Night Courier” (titre arabe Mandoub Eleil) du réalisateur saoudien Ali Al-Kalthami.

La 12ème édition du Festival International d’Oran du Film Arabe, dont le palmarès a été annoncé jeudi soir, a enregistré la participation de plus de 60 films issus de 17 pays arabes, dont 41 œuvres cinématographiques en lice dans la compétition officielle, répartie en quatre catégories : 11 longs métrages de fiction (évalués par un jury présidé par l’acteur franco-tunisien Sami Bouajila), 12 courts métrages de fiction, 10 longs documentaires et 8 courts documentaires dont “Tayot 24” (2022) de la tunisienne Roa Salah. Tourné en numérique, ce court documentaire de dix minutes explore la vie de Murtada, 16 ans, qui habite à Ben Guerdane dans le Sud tunisien. Sous l’influence de son entourage, le jeune homme abandonne ses études pour devenir trafiquant (synopsis). Produit par l’Ecole Supérieure de l’Audiovisuel et du Cinéma de Gammarth (ESAC), ce film a remporté le Grand Prix TV5Monde 2023.