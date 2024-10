Les prévisions météorologiques pour ce vendredi annoncent un temps variable en Tunisie. Le matin, quelques averses sont attendues à l’extrême nord-ouest du pays, tandis qu’un ciel partiellement nuageux dominera ailleurs.

L’après-midi, la situation évoluera avec une augmentation de la nébulosité sur les régions du nord-ouest et du centre-ouest. Des cellules orageuses pourront se former, accompagnées de précipitations localisées.

Les températures seront agréables, avec des maximales oscillant entre 24 et 33 degrés dans la plupart des régions. Toutefois, il fera jusqu’à 37 degrés dans les zones les plus méridionales du pays.

Le vent soufflera principalement du nord et de l’est, avec des rafales pouvant atteindre des vitesses importantes près des côtes et dans le sud, entraînant des phénomènes de sable par endroits. La mer sera agitée, en particulier au nord et sur les côtes est.