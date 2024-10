Les travaux du 2ème Forum financier arabe pour le prix Achariqah en finances publiques ont démarré jeudi à Tunis, sous le thème « Les technologies financières numérisées et leur rôle dans le développement des finances publiques ».

L’objectif du prix qui cible les élites en matière de finances numériques, est d’échanger les expertises et les expériences et de découvrir les meilleures pratiques et applications dans ce domaine, a déclaré le Secrétaire général du prix, Rached El Kasmi.

Certains pays du monde arabe ne disposent toujours pas de ces technologies, alors que celles-ci offrent plus de transparence au niveau des transactions, a indiqué le responsable, ajoutant qu’hormis les pays arabes, les pays du monde entier ont déjà commencé à mettre ces technologies en application et comptent même entièrement sur ces technologies ce qui leur a permis d’abandonner l’utilisation du cash et du papier.

Le chef cabinet de la ministre des finances Zouheir Atallah, a, pour sa part, rappelé que la Tunisie a adopté une approche de réforme visant à moderniser son administration et renforcer les volets gestion, gouvernance et transparence à travers le renforcement des systèmes d’information et de la transition numérique.

Selon Attallah, la Tunisie s’est également engagée à améliorer la qualité des équipements publics et à fournir les meilleurs services aux citoyens et aux opérateurs économiques, tout en permettant à l’État de mobiliser de nouvelles ressources.

La 2ème édition du Forum financier arabe qui se poursuivra jusqu’à vendredi 11 octobre 2024, accueillera des délégations de 12 pays arabes, outre la Tunisie.