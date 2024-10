La production des olives dans le gouvernorat de Tataouine au titre de la saison agricole en cours, s’élèvera à 4000 tonnes, en hausse de 33% par rapport à l’année écoulée, selon les estimations du comité régional de développement agricole (CRDA).

A cet effet, le comité régional de suivi de la saison de la récolte des olives à Tataouine, a tenu hier mercredi dans la soirée, une séance de travail, au cours de laquelle, le démarrage de la saison de la récolte oléicole a été fixé pour la date du 21 octobre courant et se poursuivra au 21 février 2025.

Supervisant la séance, le gouverneur de Tataouine, Amir Guebsi a appelé les structures intervenantes à bien préparer la saison de la récolte et de pressage des olives, et à prodiguer l’encadrement et accompagnement adéquats aux propriétaires des oliveraies, en coopération avec l’Office national de l’huile (ONH).

Lors de cette réunion, l’accent a été mis sur le règlement de la situation juridique des huileries et sur la limitation de l’utilisation de sacs en plastique pour la collecte et le transport de la récole des olives