Un appel à candidatures pour le Prix BIE-Cosmos, de l’expo 2025 Osaka Kansai qui se tient du 13 avril au 13 octobre 2025, à Osaka, Japon, a été lancé par le Centre de Promotion des Exportations (Cepex).

Le Prix soutient des projets à but non lucratif, novateurs, émanant de la société civile et directement liés au thème de l’Expo 2025 Osaka, Kansai, “Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain”, et ses trois sous-thèmes : Sauver des vies, Inspirer des vies, Connecter des vies.

Il sera remis au cours de cette exposition, dans le cadre de la collaboration entre le Bureau International des Expositions (BIE), la Fondation Expo’90 d’Osaka, Japon et l’Association japonaise pour l’Exposition universelle de 2025 (BIE).

Les candidats souhaitant concourir à ce prix sont appelés à soumettre leurs candidatures en ligne avant le 20 novembre 2024.

Le gagnant recevra une récompense en numéraire de 20.000 € (vingt mille euros) pour développer le projet sélectionné.

Les finalistes auront l’opportunité de promouvoir leurs projets à l’Expo 2025 Osaka Kansai, au Japon.

La Tunisie sera présente à cette exposition avec un pavillon d’une superficie de 300 m2 qui sera animé selon trois principaux axes en relation avec le thème retenu à savoir “la gestion et l’optimisation des ressources en eaux”, “les produits locaux sains et l’héritage culturel” et “les progrès de la Tunisie dans les domaines des sciences et de la médecine”.

La participation tunisienne a pour objectif de promouvoir l’image de la Tunisie, à travers la mise en avant de la richesse de son patrimoine culturel et historique de manière à offrir aux visiteurs du pavillon national une immersion dans la culture et l’histoire tunisienne en partant de l’ère carthaginoise jusqu’à la période contemporaine.

Il s’agira également, de mettre en valeur la principale richesse du pays en l’occurrence sa jeunesse résiliente et capable de relever les défis, de développer des solutions créatives et innovantes dans différents domaines et de faire en sorte que la Tunisie puisse se positionner en tant que partenaire stratégique du Japon, alliant haut niveau de compétence humaine et ouverture sur le monde.