Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) annonce, jeudi, l’organisation, le 28 octobre courant, à la Maison de l’Exportateur à Tunis, de rencontres professionnelles B to B au profit des entreprises tunisiennes opérant dans les secteurs des produits agricoles et agroalimentaires, des produits hygiéniques et des produits cosmétiques, avec « SHARJAH COOP», un opérateur économique émirati de premier plan.

Cet événement vise à renforcer les liens commerciaux et à explorer de nouvelles opportunités de partenariat entre la Tunisie et les Emirats Arabes Unis en particulier l’Emirat de Sharjah. Il offre une occasion d’échanger avec ce partenaire de premier plan, d’explorer les potentialités du marché émirati et de discuter de collaborations futures dans divers domaines d’intérêt commun, a fait savoir le CEPEX.

Les produits ciblés par cette mission sont les suivants: Produits agricoles et agroalimentaires : Huile d’olive, Dattes, Produits biologiques, Fruits & légumes frais, Poissons frais et surgelés, Confiseries, Biscuits & chocolats, Pâtes alimentaires, Conserves alimentaires, Jus, Fromages, Produits d’hygiène et Produits cosmétiques.

Les entreprises tunisiennes souhaitant participer à cet événement peuvent envoyer le formulaire de participation à l’adresse E-mail fbechikh@tunisiaexport.tn, au plus tard le vendredi 18 Octobre 2024.