La présidente de l’Association tunisienne des ressources humaines, Mounira Bouzouita, a souligné, le 9 octobre 2024, l’importance d’établir un cadre légal pour encadrer le télétravail dans certaines professions, afin de protéger les employés et de garantir leur sécurité.

Lors de son intervention sur Expressfm, elle a mis en avant les nombreux avantages du télétravail, aussi bien pour les entreprises que pour les salariés, mais a également insisté sur la nécessité de mettre en place des mécanismes efficaces pour une organisation optimale de ce mode de travail.

Bouzouita a rappelé l’expérience positive du télétravail durant la pandémie de COVID-19, tout en reconnaissant qu’il peut entraîner des effets psychologiques négatifs pour certains employés. Elle a proposé que le modèle hybride, combinant télétravail et présentiel, soit une solution idéale pour réduire ces impacts tout en maintenant les bénéfices du travail à distance.

En conclusion, elle a insisté sur la formalisation d’un cadre légal qui permettrait de réguler le télétravail, protégeant ainsi à la fois les entreprises et leurs employés, et offrant un environnement de travail équilibré et sécurisé.