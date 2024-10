Les échanges commerciaux entre la Chine et le continent africain ont atteint 152 milliard de dollars durant les 6 premiers mois de l’année en cours et pourraient s’établir à 300 milliard de dollars à la fin de l’année, a indiqué Anis Jaziri, président de Tunisia-Africa business Council (TABC) soulignant que la Chine est considérée comme premier partenaire du continent africain en termes de chiffres commerciaux.

Selon lui, le plus important pour la Tunisie aujourd’hui, est d’attirer la Chine en tant qu’investisseur stratégique dans le cadre d’une stratégie tripartite entre la Tunisie, la Chine et l’Afrique. Pour ce faire, les autorités tunisiennes doivent présenter à la Chine de grands projets structurants qui permettront à la Tunisie d’être une vraie plateforme et une porte ouverte sur l’Afrique.

“Parmi ces projets, ceux liés à la Route de la Soie où la Tunisie doit se positionner à travers notamment l’infrastructure routière pour ouvrir des chemins vers le marché nigérien et le reste du continent”, a-t-il préconisé.

Jaziri s’exprimait lors d’un colloque organisé par l’Académie diplomatique internationale de Tunis sous le thème “Chine-Afrique: opportunités et perspectives d’une communauté d’avenir partagé de tout temps à l’ère nouvelle”.

Il a insisté sur le besoin de développer des projets liés au transport maritime d’où l’importance de booster le projet du port en eau profonde d’Enfidha qui favorisera l’accès au marché africain. L’objectif est de se positionner sur l’itinéraire de la Route de la Soie, a-t-il expliqué dans une déclaration accordée à la TAP.

L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Chine en Tunisie Wan Lee a, pour sa part, affirmé qu’à la fin de 2023, le stock des investissements directs de la Chine en Afrique dépassait les 40 milliards de dollars. Selon lui, la Chine est le partenaire commercial le plus important de l’Afrique pendant quinze années consécutives avec des échanges commerciaux sino-africains de 282,1 milliards de dollars en 2023.

Il a rappelé que pendant les 24 dernières années, les entreprises chinoises ont construit et modernisé plus de 10.000 kilomètres de voies ferrées, près de 100.000 kilomètres de routes, près de mille ponts et près de cent ports en Afrique. Les entreprises chinoises avaient également créé plus de 1,1 million postes d’emplois locaux au cours des trois dernières années.

Le diplomate a affirmé la disposition de son pays à travailler avec la Tunisie pour mettre en œuvre les acquis du Sommet de Beijing et du FOCAC (Forum sur la coopération sino-africaine) et impulser le partenariat stratégique entre les deux pays.

Mohamed Ben Ayed, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration, et des Tunisiens à l’étranger a affirmé que cette rencontre permettra un échange fructueux sur la coopération entre les deux pays et adressé ses remerciements à la Chine pour avoir soutenu l’adhésion de la Tunisie au G20.

Toute l’architecture de la coopération sino-africaine est basée sur le principe de solidarité, a-t-il fait observer, soulignant que ce forum incarne en effet, tout un processus dynamique et multiforme engageant les deux pays dans le processus du développement solidaire.

Et d’ajouter, le soutien financier et technique de nos alliés est primordial pour renforcer la stabilité de notre continent face aux crises qui gagnent de plus en plus ce monde.

Il a dans ce contexte souligné que, combler la déficience économique et sociale exige de repenser la dette en Afrique, les pays africains ayant dépensé plus de ressources sur les dettes que sur l’éducation ou encore la santé.

Notre modèle de coopération sino-africain se veut un modèle de solidarité, de stabilité, d’intégration et de coopération entre tout le monde, a soutenu le secrétaire d’État.

La Tunisie a placé son partenariat avec la Chine à un palier stratégique a-t-il poursuivi, annonçant qu’un mémorandum d’entente relatif au projet de la cité médicale aghlabide à Kairouan sera bientôt signé entre les deux parties.

Le secrétaire d’état a estimé que la Tunisie est bien placée pour être un acteur majeur entre la Chine et le continent africain de par son positionnement stratégique et ses potentialités.

L’actuel gouvernement est pleinement engagé à développer les projets en Afrique avec le partenaire chinois”, a indiqué Ben Ayed soulignant que la Tunisie est d’ailleurs, impliquée dans beaucoup de programmes de coopération sino-africains au niveau continental.