Août 2024 a été classé le 6ème mois le plus chaud en Tunisie depuis 1950, avec un écart de (+1°C) par rapport à la normale du mois d’Août calculée sur la période (1991-2020), c’est ce qui ressort du Bulletin Climatologique Mensuel, publié mercredi, par l’Institut National de la Météorologie (INM).

En fait, la température moyenne nationale (27 stations principales), a atteint 30 °C, supérieure à la moyenne de référence (29°C), de 1°C. Pour ce qui est des températures moyennes, elles ont évolué entre 26,4 °C à Thala et 34,3°C à Tozeur.

D’après les données de l’INM, le début du mois d’août a été marqué par des températures minimales et maximales supérieures aux normales. Après le 18 du mois, les températures maximales ont accusé une baisse et elles sont restées inférieures aux normales jusqu’à la fin du mois.

Dans ce cadre, les températures maximales moyennes ont varié entre 31,5°C à Mahdia et 40,6°C à Tozeur. Quant à la température maximale moyenne générale, elle a atteint 36,1°C et elle était supérieure à la moyenne de référence pour les mêmes stations (35,5 °C) avec une différence de +0,6 °C.

S’agissant des températures minimales, elles ont varié de 19,5 °C à Thala à 27,9 °C à Tozeur. La température minimale moyenne générale a atteint 24 °C, dépassant la moyenne de référence (22,6 °C) avec un écart de +1,4 °C.

En ce qui concerne la pluviométrie, le mois d’Août de cette année a été déficitaire. Le cumul pluviométrique total du mois a été de 253,1 mm (cumul pour 27 stations principales), alors que la normale pour les mêmes stations était de 320,9 mm, ce qui représente un déficit de 21%. Les stations qui ont bénéficié des pluies dépassant la normale sont : Tabarka (39,6 mm), Nabeul (43 mm), Le kef (60,1 mm) et Sfax (25,4 mm).

Pour ce qui est des vents, ils étaient généralement faibles à modérés, leur vitesse s’est accentuée au cours des journées du 3 et 4 août sur la plupart des régions et les maximales ont varié de 60 km/h à Kélibia et Zaghouan ; à 76 km/h à Kébili et Matmata, avec phénomènes locaux de sable au sud.

Les vents ont été aussi forts pendant la période du 13 au 17 août sur les régions du nord et du centre, leur vitesse maximale a varié de 60 km/h à Gabès à 97 km/h à Thala et le maximum de vitesse a atteint 108 km/h à Nabeul.

Des vents forts ont été également enregistrés pendant les journées du 19 et 20 août sur les régions du sud et leur vitesse maximale variait de 60 km/h à Kébili à 83 km/h à Sfax.