Intégrer la biodiversité dans les plans et stratégies de développement économique en Tunisie et impliquer le secteur privé et les populations locales dans les actions de conservation des ressources biologiques, telles sont les principales finalités du projet “Initiative d’engagements pour la biodiversité, BIODEV2030 Tunisie”, dont la 2e phase a été présentée, mardi à Tunis, lors d’une rencontre des acteurs qui y sont impliqués.

L’un des objectifs de la deuxième phase est l’identification de pratiques productives durables et d’approches transformatrices à mettre en place dans des territoires pilotes pour améliorer les conditions de vie des populations locales et intégrer la biodiversité dans la dynamique économique.

Organisée par le bureau du WWF Afrique du nord à Tunis, en partenariat avec le ministère de l’Environnement, la rencontre, intervient en préparation de la participation tunisienne à la 16ème Convention des Nations unies sur la diversité biologique qui se tiendra à Cali en Colombie, du 21 octobre au 1er novembre 2024.

“A travers le lancement de la deuxième phase du projet “BIODEV 2030″, nous entamons la mise en oeuvre du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, en adaptant ses cibles à la réalité tunisienne”, a déclaré aux journalistes, Saba Guellouz, directrice de la Conservation de la nature au bureau WWF-Afrique du nord.

Elle a ajouté que ce projet, mis en oeuvre par le WWF, vient “appuyer les actions du gouvernement et les politiques de l’Etat en matière de conservation de la biodiversité par la mise en oeuvre de projets concrets impliquant les populations locales et le secteur prive dans la protection de la biodiversité”.

“Les principaux acteurs dans la conservation de la diversité biologique sont les populations locales qui vivent à proximité des sites riches en biodiversité et qui sont en contact direct avec ces ressources. A cet effet, nous envisageons d’aller à la rencontre de ces populations dans les régions intérieures et aussi celles qui vivent autour des zones protégées”, a-t-elle encore déclaré.

Hatem Ben Belgacem, sous-directeur à la direction générale de l’environnement et de la qualité de vie au Ministère de l’environnement et point focal de la Tunisie au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, est revenu sur les 23 objectifs du nouveau Cadre mondial sur la biodiversité, dont l’ultime objectif est de protéger 30% des zones terrestres, des eaux intérieures et des zones côtières et marines, d’ici 2030.

Il a indiqué que la Tunisie a entamé déjà la mise à jour de sa Stratégie nationale pour la biodiversité pour l’adapter à ce nouveau cadre et identifier des projets bien ciblés, durables et équitables. “Conformément aux recommandations de l’initiative “30×30″, pour la biodiversité, adoptée en décembre 2022 lors de la 15e Conférence des parties au Canada, le pays s’est aligné aux différentes initiatives d’atteindre, d’ici 2030, l’objectif global d’au moins 30% d’espaces nationaux protégés, en particulier les zones revêtant une importance particulière pour la biodiversité et celles aux services écosystémiques très importants pour les populations locales”.

Ben Belgacem a mis l’accent sur la position de la Tunisie dans le cadre de la Convention-cadre pour la diversité, une position en faveur de l’exploitation et de la gestion durable des ressources naturelles et d’un accès et partage équitable des ressources génétiques et aussi des avantages qui en découlent, conformément au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques et au Protocole de Nagoya.nancement supplémentaires dans le cadre du Protocole de nagoya sur la protection des ressources génétiques, a encore indiqué le responsable.

La première phase du projet “Biodev 2030”, qui s’est déroulée sur la période 2020/2022, a débouché, en Tunisie, sur trois engagements sectoriels volontaires pour la préservation de la biodiversité. Il s’agit du secteur du conditionnement de l’eau, du secteur cimentier et de celui bancaire. Une charte et des conventions ont été signées, à cet effet, le 29 novembre 2022, avec le Fonds mondial pour la nature (WWF) Afrique du Nord, acteur chargé de la mise en œuvre du projet.

“Biodev 2030” est un projet financé par l’Agence française de développement, coordonné par Expertise France et mis en œuvre en Tunisie par le WWF.

